ЧМ-2022. Отбор

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок третьего тура квалификации ЧМ-2022.

В рамках поединка третьего тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Англии и Польши. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у хозяев.

Так, коэффициент на победу Англии составляет 1,31, на ничью — 5,40, на победу польской команды — 11,00.

При этом эксперты сомневаются в том, что обе команды смогут забить. Коэффициент на это событие — 2,37.

Матч Англия — Польша состоится 31 марта. Начало — в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.