В рамках групповой стадии отборочного цикла к чемпионату мира-2022 года прошли четыре поединка, в которых Жерсон Родригес отметился дублем в матче с Азербайджаном, Швеция сенсационно уступила Грузии, Северная Македония разгромила Армению, а Россия — Кипр.

Азербайджан — Люксембург 1:3
Голы: Салахли, 83 — Родригес, 67, 90+1, С. Тилль, 78

Грузия — Швеция 2:0
Голы: Кварцахелия, 61, 78

Армения — Северная Македония 0:5
Голы: Трайковски, 22, Бардхи, 36, 66, 90, Ристовски, 79

Россия - Кипр 6:0
Голы: Ерохин, 4, 87, Смолов, 55, Мостовой, 56, Сутормин, 62, Заболотный, 82