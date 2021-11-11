ЧМ-2022. Отбор
Завершились четыре поединка отборочного цикла к чемпионату мира.
Линделеф и Ибрагимови, twitter.com/svenskfotbollфото
11 ноября 2021, 21:05
В рамках групповой стадии отборочного цикла к чемпионату мира-2022 года прошли четыре поединка, в которых Жерсон Родригес отметился дублем в матче с Азербайджаном, Швеция сенсационно уступила Грузии, Северная Македония разгромила Армению, а Россия — Кипр.
Азербайджан — Люксембург 1:3
Голы: Салахли, 83 — Родригес, 67, 90+1, С. Тилль, 78
Грузия — Швеция 2:0
Голы: Кварцахелия, 61, 78
Армения — Северная Македония 0:5
Голы: Трайковски, 22, Бардхи, 36, 66, 90, Ристовски, 79
Россия - Кипр 6:0
Голы: Ерохин, 4, 87, Смолов, 55, Мостовой, 56, Сутормин, 62, Заболотный, 82