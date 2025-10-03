"Фурія роха" гратиме надважливі матчі.
Іспанія, getty images
03 жовтня 2025, 17:48
Збірна Іспанія оголосила склад на жовтневі матчі відбору до чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє Королівська іспанська футбольна федерація.
Головний тренер Луїс де ла Фуенте загалом викликав 26 футболістів.
Воротарі: Давід Рая (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад), Унаї Сімон (Атлетік);
Захисники: Маркос Льоренте, Робен Ле Норман (обидва – Атлетіко), Пау Кубарсі (Барселона), Дін Гюйсен (Реал Мадрид), Педро Порро (Тоттенгем), Алекс Грімальдо (Баєр), Марк Кукурелья (Челсі), Дані Вівіан (Атлетік);
Півзахисники: Мікель Меріно, Мартін Субіменді (обидва – Арсенал), Алейш Гарсія (Баєр), Родрі (Манчестер Сіті), Педрі, Дані Ольмо (обидва – Барселона), Алекс Баена, Пабло Барріос (обидва – Атлетіко);
Нападники: Ферран Торрес, Ламін Ямаль (обидва – Барселона), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Єремі Піно (Крістал Пелес), Хесус Родрігес Карабальо (Комо), Саму Омородіон (Порту), Хорхе де Фрутос (Райо Вальєкано).
Зазначимо, що Іспанія у жовтні зіграє проти національних команд Грузії (11 жовтня) та Болгарії (14 жовтня).