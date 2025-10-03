Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

"Фурія роха" гратиме надважливі матчі.

Збірна Іспанія оголосила склад на жовтневі матчі відбору до чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє Королівська іспанська футбольна федерація.

Головний тренер Луїс де ла Фуенте загалом викликав 26 футболістів.

Воротарі: Давід Рая (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад), Унаї Сімон (Атлетік);

Захисники: Маркос Льоренте, Робен Ле Норман (обидва – Атлетіко), Пау Кубарсі (Барселона), Дін Гюйсен (Реал Мадрид), Педро Порро (Тоттенгем), Алекс Грімальдо (Баєр), Марк Кукурелья (Челсі), Дані Вівіан (Атлетік);

Півзахисники: Мікель Меріно, Мартін Субіменді (обидва – Арсенал), Алейш Гарсія (Баєр), Родрі (Манчестер Сіті), Педрі, Дані Ольмо (обидва – Барселона), Алекс Баена, Пабло Барріос (обидва – Атлетіко);

Нападники: Ферран Торрес, Ламін Ямаль (обидва – Барселона), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Єремі Піно (Крістал Пелес), Хесус Родрігес Карабальо (Комо), Саму Омородіон (Порту), Хорхе де Фрутос (Райо Вальєкано).

Зазначимо, що Іспанія у жовтні зіграє проти національних команд Грузії (11 жовтня) та Болгарії (14 жовтня).