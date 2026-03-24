Поки команда ветерана боролася за очки в чемпіонаті, травмований капітан провів майже добу за покером.

Повернення Неймара до рідного Сантоса продовжує супроводжуватися гучними заголовками, проте цього разу не через його голи, а через пристрасть до азартних ігор. Бразильський нападник, який пропустив останній поєдинок своєї команди проти Крузейро (0:0) через "розподіл навантаження" та відновлення після травми, потрапив під шквал критики за свою поведінку поза полем.

За повідомленнями порталу Leo Dias, замість того щоб підтримувати партнерів на стадіоні чи зосередитися на відновленні, 34-річний футболіст присвятив вихідні онлайн-покеру. За підрахунками журналістів, Неймар провів у грі загалом майже 24 години: сім з половиною годин у суботу та ще дев'ять — у неділю.

Повідомляється, що гравець витратив понад 5 тисяч доларів на вхідні внески, а після вильотів неодноразово робив ре-ентрі, доплативши ще близько 20 тисяч доларів. Сам футболіст не став заперечувати свою участь у турнірі та емоційно відповів на закиди в соцмережах:

"Так, я грав онлайн. У мене все гаразд, і я задоволений своїм виступом. Оскільки я не міг бути на полі через медичні обмеження, я присвятив час тому, що люблю поза футболом. Дивує, як люди вигадують історії, ніби вони живуть зі мною 24/7", — заявив нападник.

Ситуація виглядає особливо напруженою на тлі турнірного становища Сантоса, який наразі перебуває у нижній частині таблиці. Вболівальники та експерти дедалі частіше ставлять під сумнів професіоналізм зірки, чия кар'єра після повернення з Саудівської Аравії продовжує страждати від постійних пошкоджень та неспортивного способу життя.

Нагадаємо, раніше Неймар засмутився через невиклик до збірної Бразилії.