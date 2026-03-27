Капітан збірної України прокоментував болючу поразку від шведів у плейоф відбору на ЧС-2026.

Збірна України втратила шанси зіграти на чемпіонаті світу 2026 року, поступившись команді Швеції з рахунком 1:3 у вирішальному матчі плейоф.

Цей вечір став справжнім розчаруванням персонально для капітана синьо-жовтих Іллі Забарного. Лідер захисту провалив поєдинок, припустився результативної помилки, яка призвела до пропущеного м'яча, та отримав одну з найгірших оцінок серед усіх гравців на полі.

Після матчу пригнічений капітан поділився емоціями та спробував підбити підсумки болючої поразки:

"Не знаю, важко щось сказати... Це футбол, такі важкі моменти бувають. Чесно кажучи, нема чого багато казати. Просто чогось не вистачило. Не знаю, чого саме", — зазначив захисник.

На тлі загального провалу капітан виділив лише дії молодого нападника:

"Можу виділити один позитивний момент — хочу підкреслити, що Пономаренко вийшов і забив гол. Молодець. Нехай продовжує в тому ж дусі. Це єдиний позитив", зауважив Ілля.

Незважаючи на важкий психологічний стан, Ілля подякував трибунам за віру в команду:

"Дякую. Підтримали нас. Дякую, що прийшли. Хотілося, звісно, подарувати інші емоції, але маємо те, що маємо. Ми сильна нація, яка зможе вистояти все. І будемо рухатись далі. Дякую", — резюмував гравець.

Мрія про Мундіаль 2026 року для нашої команди, на жаль, завершилася. Попереду у збірної України товариський поєдинок проти збірної Албанії.