Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Нападник збірної України поділився змішаними емоціями після свого першого матчу та забитого м'яча за національну команду, який припав на болюче фіаско зі шведами у плей-оф відбору на ЧС-2026.

Вирішальний матч плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року проти команди Швеції став для Матвія Пономаренка особливим: молодий гравець вперше вийшов на поле у футболці національної збірної України та одразу ж відзначився дебютним голом. Проте поразка з рахунком 1:3 та втрата шансів на поїздку на Мундіаль не дозволили форварду повною мірою насолодитися особистим досягненням.

Після гри Пономаренко відверто розповів про важку атмосферу в команді, але водночас висловив упевненість у майбутньому цього колективу:

"Емоції зараз негативні, тому що ми програли в такій важливій грі. У роздягальні, можна сказати, як траур. Але такі ігри повинні робити нас сильнішими. Ми проаналізуємо, що в нас не вийшло, і будемо рухатись далі", — заявив форвард.

Дебютант зазначив, що радість від голу повністю перекреслена підсумковим результатом.

"Намагався допомогти команді, але, на жаль, цей гол нічого не приніс, тому що програли 3:1. Для себе це дуже приємно, що так сталось, але ще є над чим багато працювати", — додав він.

Пономаренко закликав фанатів не втрачати віру в команду після цієї невдачі:

"Головне — віра. Ми будемо намагатися виправляти наші помилки і рухатись вперед, тому що в нас молода, амбітна команда, яка, я впевнений, досягне ще багато чого", — резюмував гравець

Мрія про Мундіаль 2026 року для нашої команди, на жаль, завершилася. Попереду у збірної України товариський поєдинок проти збірної Албанії.