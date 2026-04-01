Збірна Туреччини у фінальному раунді відбору на чемпіонат світу-2026 здобула перемогу над Косово (1:0).

Перемогу команді італійського фахівця Вінченцо Монтелли приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Керема Актюркоглу, який забив на 53 хвилині.

Завдяки цьому успіху Туреччина вперше за 24 роки зможе зіграти на мундіалі. Востаннє турки грали на світовій першості у 2002 році, коли вони вибороли третє місце.

Гол: Актюркоглу, 53.

Косово: Мурич — Хайдарі (Аліті, 80), Хайрізі, Деллова — Галлапені, Реджбечай (Рашиця, 80), Ходжа (Ррахмані, 90+1), Войвода (Жегрова, 71) — Муслія, Асллані, Мурікі.

Туреччина: Чакир — Кадіоглу, Бардакчі, Кабак, Челік (Мюлдюр, 89) — Чалханоглу (Ельмалі, 83), Юксек — Їлдиз (Гюль, 89), Кокджу, Гюлер (Озкан, 83) — Актюркоглу (Їлмаз, 68).

Попередження: Хайдарі, Муслія, Рашиця — Актюркоглу, Юксек, Челік, Чакир.