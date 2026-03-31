Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Путівку на мундіаль для турецької збірної приніс забитий м'яч Керема Актюркоглу.

Збірна Туреччини у фіналі відбірного циклу мінімально обіграла Косово з рахунком 1:0.

Автором єдиного гола став Керем Актюркоглу, який відзначився результативним ударом на 53 хвилині після передачі Оркуна Кокджу.

Таким чином, косовари впустили можливість вперше виступити на мундіалі, тоді як для турків це буде третя поява на світовій першості після 1954 та 2002 років.

На груповому етапі ЧС-2026 Туреччина зіграє проти США, Парагваю та Австралії.

Косово — Туреччина 0:1

Гол: Актюркоглу, 53.

Косово: Мурич — Хайдарі (Аліті, 80), Хайрізі, Деллова — Галлапені, Реджбечай (Рашиця, 80), Ходжа (Ррахмані, 90+1), Войвода (Жегрова, 71) — Муслія, Асллані, Мурікі.

Туреччина: Чакир — Кадіоглу, Бардакчі, Кабак, Челік (Мюлдюр, 89) — Чалханоглу (Ельмалі, 83), Юксек — Їлдиз (Гюль, 89), Кокджу, Гюлер (Озкан, 83) — Актюркоглу (Їлмаз, 68).

Попередження: Хайдарі, Муслія, Рашиця — Актюркоглу, Юксек, Челік, Чакир.