Іспанія

Очікується, що наставник покине збірну Франції після ЧС-2026.

Французький спеціаліст Дідьє Дешам може повернутися до клубного футболу після тривалого періоду роботи з національною командою. За інформацією авторитетного журналіста Фабріса Гоукінса, нинішній тренер збірної Франції присутній у шорт-листі мадридського Реала.

Повідомляється, що після завершення Чемпіонату світу 2026 року Дешам залишить посаду головного тренера Ле Бльо. Боси мадридського клубу уважно стежать за ситуацією і вважають його величезний досвід, авторитет та вміння працювати з зірками цілком достатніми для того, щоб у майбутньому очолити королівський клуб.

Дідьє Дешам очолив збірну Франції влітку 2012 року і за цей час став найуспішнішим наставником в історії національної команди. Під його керівництвом Ле Бльо повернули собі статус домінуючої сили у світовому футболі. Головний тріумф у його тренерській кар'єрі. Франція впевнено виграла Мундіаль, обігравши у фіналі збірну Хорватії (4:2).

Команда Дешама була за крок до історичного захисту титулу в Катарі, але у неймовірному фіналі поступилася Аргентині в серії післяматчевих пенальті. На домашньому Євро Франція дійшла до вирішального матчу, де мінімально поступилася збірній Португалії в екстратаймі (0:1).

Наразі мадридський Реал, який очолює Альваро Арбелоа, після 30 зіграних матчів посідає друге місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. В активі команди 69 очок (22 перемоги, 3 нічиї та 5 поразок). Вершкові продовжують боротьбу за чемпіонство, однак наразі відстають від лідера — Барселони, яка має 76 пунктів.

Останні ігрові тижні видалися для підопічних Арбелоа доволі складними. Мадридці несподівано поступилися Мальорці (1:2) у внутрішній першості, а кілька днів тому зазнали домашньої поразки від мюнхенської Баварії (1:2) у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Свій наступний поєдинок команда зіграє вже сьогодні, 10 квітня. В рамках 31-го туру Прімери Реал прийматиме на Сантьяго Бернабеу Жирону. Це буде надзвичайно важливий матч для Арбелоа та його гравців, щоб повернути впевненість і стати на переможний шлях перед матчем-відповіддю у єврокубках.