Інше

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка африканських націй-2025, який відбувся 14 січня 2026 року.

У півфіналі Кубка африканських націй Сенегал зустрівся з Єгиптом у Танжері та здобув мінімальну перемогу, пробившись до вирішального раунду турніру.

"Леви Теранги" змогли контролювати гру, перериваючи атаки суперника та змушуючи його грати на контратаках. Перший тайм пройшов без голів і особливих моментів, крім кількох попереджень для Абдельмагіда, Кулібалі та Діарра.

У другому таймі Єгипет ще активніше захищався, але на 78-й хвилині Мане скористався відскоком і влучно пробив під ліву стійку, встановивши остаточний рахунок — 1:0 на користь Сенегалу. Після цього атаки "фараонів" вже нічого не змінили.

Фінальний свисток відправив Сенегал до вирішального матчу, а Єгипет битиметься за третє місце.

ДО ВАШОЇ УВАГИ ВІДЕО НАЙКРАЩИХ МОМЕНТІВ МАТЧУ СЕНЕГАЛ — ЄГИПЕТ У РАМКАХ 1/2 ФІНАЛУ КУБКА АФРИКАНСЬКИХ НАЦІЙ-2025:

Сенегал — Єгипет 1:0

Гол: Мане, 78

Сенегал: Менді — Діатта, Кулібалі (М. Сарр, 23), Ніакате, М. Діуф — Діарра (Камара, 46), І. Гує, П. Гує (Сісс, 90+1) — І. Ндіає (І. Сарр, 85), Джексон (Ш. Ндіає, 85), Мане.

Єгипет: М. Ель-Шенаві — Хані, Ібрахім, Рабія, Фету (Трезеге, 46) — Аттія, Абдельмагід, Фатхі (Мохсен, 90+4) — Ашур (Мохамед, 83) — Салах, Мармуш.



Попередження: Кулібалі, Діарра — Абдельмагід