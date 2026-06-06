Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник прокоментував пошкодження перед ЧС-2026.

Німецький атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Леннарт Карл напередодні отримав травму під час тренування національної збірної Німеччини в Чикаго перед чемпіонатом світу-2026, через що буде змушений пропустити турнір.

Після оприлюднення офіційної інформації 18-річний виконавець звернувся до вболівальників через свої соціальні мережі.

"Якщо чесно, то я навіть не знаю, із чого почати. Боляче пропускати найважливіший турнір усіх часів.

Я зробив усе можливе, щоб бути у формі до чемпіонату світу. На жаль, травми часто приходять у найбільш відповідальний момент.

Бажаю своїй команді найбільшого успіху, і звісно, я підтримуватиму їх щохвилини. Я повернуся сильнішим — обіцяю.

Дякую за всі неймовірні повідомлення та підтримку. Удачі, Бундестім!", — заявив німецький футболіст.

У цьому сезоні на рахунку Карла 40 матчів (1984 хвилини), дев’ять голів та вісім асистів.