Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич збірної Німеччини шкодує через кадрову втрату.

Німецький атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Леннарт Карл напередодні отримав травму під час тренування національної збірної Німеччини в Чикаго перед чемпіонатом світу-2026, через що буде змушений пропустити турнір.

Тренерський штаб "Бундестім" та головний тренер Юліан Нагельсманн одразу відреагували на вимушену кадрову ротацію 18-річного виконавця на 20-річного центрального півзахисника РБ Лейпциг Ассана Уедраого.

"Мені неймовірно шкода Ленні. Із його безтурботністю, креативністю, швидкістю та особистістю він ідеально вписувався в команду. Це величезний шок для нього і для всіх нас, що він пропустить чемпіонат світу.

Але це викликає в мене лише невелике заспокоєння щодо його майбутнього, адже він ще дуже молодий і попереду в нього ще багато турнірів. Ми дуже хотіли б мати його в команді.

Із Ассаном Уедраого ми тепер отримуємо гравця, який, подібно до Ленні, мав чудовий дебют у складі національної команди. Він також надзвичайно талановитий і має грати тут сміливо та вільно", — заявив Нагельсманн.

Нагадаємо, що групі на чемпіонаті світу Німеччина зустрінеться з Еквадором, Кот-д’Івуаром та Кюрасао.