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Представник тренера перекреслив побажання окремих функціонерів із Мадриду.

Кандидат у президенти мадридського Реала Енріке Рікельме напередодні виступив із сенсаційною заявою в своїй виборчій програмі — бажає запросити німецького фахівця Юргена Клоппа на посаду головного тренера в разі перемоги.

Утім, така позиція є відмінною від того, яким своє майбутнє наразі бачить сам керманич, тож агенту Клоппа Марку Косіцке довелось припинити поширення різноманітних чуток.

"Це вже починає набридати! Юрген Клопп щасливий на своїй посаді в Ред Булл і не має амбіцій працювати тренером у клубі.

Розділ кар’єри під назвою "Реал Мадрид" наразі для нього закритий, особливо в нинішній ситуації та супутніх обставинах.

Єдина робота, яка наразі приваблює Клоппа в майбутньому, — це збірна Німеччини", — заявив представник німецького фахівця.

Нагадаємо, що вибори президента Реала відбудуться 7 червня.