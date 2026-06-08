Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Юррієн Тімбер не встиг відновитися від травми та пропустить мундіаль у США, Канаді та Мексиці.

Збірна Нідерландів зазнала серйозної кадрової втрати напередодні чемпіонату світу-2026.

Як повідомила Футбольна федерація Нідерландів, захисник Арсеналу Юррієн Тімбер не зможе допомогти "помаранчевим" на турнірі через проблеми зі здоров’ям.

24-річний футболіст продовжує відновлення після травми паху й, за рекомендацією медичного штабу, було ухвалене рішення не ризикувати його станом. У федерації зазначили, що участь Тімбера у турнірі наразі є неможливою з медичної точки зору.

Очікується, що захисник залишить тренувальний табір національної команди в Нью-Йорку після матчу проти Узбекистану. Для Нідерландів це особливо болісна втрата, адже Тімбер вважався одним із ключових виконавців у системі Рональда Кумана та міг зіграти одразу на кількох позиціях у лінії оборони.

Водночас тренерський штаб уже визначився із заміною. До складу збірної Нідерландів терміново викликали захисника Сандерленда Лютсарела Гертрейду.

Нагадаємо, що нещодавно Тімбер повернувся до повноцінних тренувань після тривалого простою та навіть взяв участь у фіналі Ліги чемпіонів у складі Арсеналу, вийшовши на заміну в другому таймі. Проте повністю набрати оптимальні кондиції до старту мундіалю оборонець так і не встиг.