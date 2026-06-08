Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Моїз Бомбіто не встиг повністю відновитися після перелому ноги.

Збірна Канади зазнала величезної кадрової втрати напередодні старту Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Головний тренер команди Джессі Марш був змушений виключити із заявки зіркового центрального захисника Моїза Бомбіто, оскільки гравець виявився фізично не готовим до навантажень турніру.

Бомбіто, який на клубному рівні захищає кольори французької Ніцци, зламав ногу ще у жовтні 2025 року. Під час підготовчих матчів збірної Канади перед чемпіонатом світу захисник двічі скаржився на біль у нозі. Він зміг відіграти лише по 30 хвилин у двох товариських поєдинках — проти Узбекистану та в закритій грі проти американського клубу Вермонт Грін.

У матчі з узбеками Моїз залишив поле накульгуючи, і згодом було помітно, як лікарі прикладають лід до його ноги. Представники канадської збірної наголосили, що Бомбіто не зазнав нової травми. Це виключно наслідки хірургічного втручання, необхідного після минулорічного перелому.

Аби не ризикувати довгостроковим здоров'ям гравця, тренерський штаб прийняв важке рішення відмовитися від його участі на Мундіалі. Бомбіто вважається одним із найдосвідченіших захисників збірної та одним із найкращих у французькій Лізі 1 (коли перебуває у формі).

За повідомленнями, місце Моїза у фінальній заявці з 26 гравців займе захисник Ванкувер Вайткепс Ральф Прісо. Він не потрапив до початкового списку, але залишався в тренувальному таборі та дуже вдало вийшов на заміну в переможному матчі з Узбекистаном (2:0).

Щодо стартового складу, то головним кандидатом на позицію Бомбіто в центрі оборони є 20-річний талант лондонського Фулгема Люк де Фужероль. Також в обоймі Джессі Марша залишаються захисники Джоель Вотерман та Альфі Джонс.

Вхід Бомбіто з команди продовжує жахливу серію канадців, яких буквально переслідують травми: Альфонсо Девіс: Головна зірка команди продовжує гонку з часом, намагаючись відновитися після травми підколінного сухожилля, яку він отримав у Лізі чемпіонів проти ПСЖ 8 травня. Досі невідомо, чи буде він готовий на всі 100% до першого матчу турніру.

Алі Ахмед: Участь гравця, який провів 10 матчів за команду у 2025 році, наразі залишається під питанням.

Марсело Флорес: Вихованець академії лондонського Арсеналу, який у березні 2026 року змінив спортивне громадянство з мексиканського на канадське, наприкінці травня розірвав хрестоподібні зв'язки коліна і точно пропустить чемпіонат.

Канада вже завершила програму підготовчих товариських матчів і тепер зосереджена на старті групового етапу турніру. Свій перший поєдинок господарі зіграють 12 червня в Торонто проти збірної Боснії і Герцеговини. За шість днів, 18 червня, команда зустрінеться з Катаром у Ванкувері, а груповий етап завершиться для них 24 червня матчем проти Швейцарії.