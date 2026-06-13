Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич господарів ЧС-2026 прокоментував нічию проти Боснії і Герцеговини.

Національна збірна Канади в матчі першого туру чемпіонату світу-2026 зіграла внічию проти Боснії і Герцеговини в Торонто.

Канада — Боснія і Герцеговина 1:1 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "кленових листків" Джессі Марш прокоментував виступ власної команди.

"Я розчарований першим таймом. Мені здалось, що ми були невпевнені в собі — ми не грали так агресивно, як мені хотілося б. Нам потрібно знайти спосіб зробити так, щоб ми грали так само інтенсивно й надалі залишались важкою командою для суперників. Ми говорили про це після гри з хлопцями.

Другий тайм, від самого моменту, коли ми вийшли на поле, був іншим. Я сказав команді, що ми повинні засвоїти ці уроки першої половини, і ми повинні швидко вчитись на своїх помилках. У нас усе ще залишається ситуація під контролем, і це важливий момент для нас, щоб залишитись конкурентними в цій групі.

Тепер ми повинні переконатись, що наступний наш виступ на турнірі буде відображенням і висновком із того, чого ми навчились сьогодні.

Уболівальники? Ви просто подивіться на Торонто — місто було живим увесь останній тиждень. Нам дуже сподобалось грати тут. Усі фанати були в червоних футболках і створили чудову атмосферу свята. Тепер нам потрібно те саме й у Ванкувері. Ми всі повинні дати цим хлопцям упевненість і змусити їх повірити, що вони можуть бути переможцями", — заявив американський фахівець.

У наступному турі національна збірна Канади зіграє проти Катару.