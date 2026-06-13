Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард господарів ЧС-2026 прокоментував нічию проти Боснії і Герцеговини.

Національна збірна Канади в матчі першого туру чемпіонату світу-2026 зіграла внічию проти Боснії і Герцеговини в Торонто.

Канада — Боснія і Герцеговина 1:1 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри нападник "кленових листків" Кайл Ларін прокоментував виступ власної команди.

"Я був готовий до виходу на поле і знав, що заб'ю, якщо отримаю ігрові хвилини. Рішення щодо місця в стартовому складі для мене перебуває поза моїм контролем, але як тільки я виходжу на поле, — усе у моїх руках.

Я забиватиму за Канаду до тих пір, поки Канада потребує мене, я завжди це робив.

Я хочу грати в кожній грі з перших хвилин. І я наполегливо працював у кожній грі зі своїм клубом у цьому сезоні, щоб потім грати в кожній грі на чемпіонаті світу, але іноді не все від тебе залежить.

Нам просто потрібно залишатись зосередженими. Ми гратимемо вдома і просто зобов’язані будемо викладатись на межі своїх можливостей", — заявив канадський виконавець.

У наступному турі національна збірна Канади зіграє проти Катару.