Форвард господарів ЧС-2026 прокоментував нічию проти Боснії і Герцеговини.
Кайл Ларін, Getty Images
13 червня 2026, 02:43
Національна збірна Канади в матчі першого туру чемпіонату світу-2026 зіграла внічию проти Боснії і Герцеговини в Торонто.
Канада — Боснія і Герцеговина 1:1 Відео голів та огляд матчу
Після завершення гри нападник "кленових листків" Кайл Ларін прокоментував виступ власної команди.
"Я був готовий до виходу на поле і знав, що заб'ю, якщо отримаю ігрові хвилини. Рішення щодо місця в стартовому складі для мене перебуває поза моїм контролем, але як тільки я виходжу на поле, — усе у моїх руках.
Я забиватиму за Канаду до тих пір, поки Канада потребує мене, я завжди це робив.
Я хочу грати в кожній грі з перших хвилин. І я наполегливо працював у кожній грі зі своїм клубом у цьому сезоні, щоб потім грати в кожній грі на чемпіонаті світу, але іноді не все від тебе залежить.
Нам просто потрібно залишатись зосередженими. Ми гратимемо вдома і просто зобов’язані будемо викладатись на межі своїх можливостей", — заявив канадський виконавець.
У наступному турі національна збірна Канади зіграє проти Катару.