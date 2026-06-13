Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич прокоментував нічию проти господарів ЧС-2026.

Національна збірна Боснії і Герцеговини в матчі першого туру чемпіонату світу-2026 зіграла внічию проти Канади в Торонто.

Канада — Боснія і Герцеговина 1:1 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "драконів" Сергей Барбарез прокоментував виступ власної команди.

"Ми віддали ініціативу Канаді. Натомість грали занадто глибоко в захисті та надто багато часу проводили на своїй половині поля. Але в підсумку обидві команди заслужили на нічию, тож результатом я задоволений.

Коли ти виграєш за десять хвилин до кінця матчу, а потім пропускаєш, це завжди розчаровує.

У нас були свої шанси забити більше голів, але ми також пережили кілька важких моментів біля власних воріт. Хоча насправді жодна з команд не зробила достатньо, щоб заслуговувати на три очки.

Це наша перша гра на цьому турнірі на переповненому стадіоні, де близько 80% уболівальників підтримували Канаду. Це великий тиск. І я маю похвалити команду за те, що вона не піддалась цьому тиску.

Я очікував, що Сеад Колашинац об’єднає команду та поведе своїх товаришів за собою. Саме це він сьогодні дуже добре зробив.

І я також маю похвалити Канаду. Вони дуже добре фізично підготовані та мають чіткий план на гру. При цьому вони знають, як його виконати.

Рахунок 1:1 сьогодні — це справедливо. Це гарне результат для нас, і він дозволяє нам залишатись у боротьбі, що й було метою на цю гру", — заявив боснійський фахівець.

У наступному турі національна збірна Боснії і Герцеговини зустрінеться зі Швейцарією.