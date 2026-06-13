Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Проблеми в гравця почались за кілька днів до цього.

Національна збірна Сполучених Штатів Америки в матчі першого туру чемпіонату світу-2026 обіграла Парагвай у Лос-Анджелесі.

США — Парагвай 4:1 Відео голів та огляд матчу 12.06.2026

Після фантастичного виступу в першому таймі, головний тренер "зірково-смугастих" Маурісіо Почеттіно замінив лідера атаки своєї команди, нападника Крістана Пулішича.

Своє рішення керманич американців прокоментував уже після фінального свистка:

"Він отримав удар у зіткненні два дні тому на тренуванні. Сподіваюсь, це не стане великою проблемою для нього й для нашої команди найближчим часом.

Коли Крістіан закінчив перший тайм, адреналін минув, і він відчув дискомфорт ще сильніше. Це було термінове рішення, зміну ми оголошували в останню хвилину перед поверненням на поле", — заявив аргентинський фахівець.

Наступний матч національна збірна США проведе проти Австралії.