Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард був господарем другого поверху проти Канади.

Національна збірна Боснії і Герцеговини в матчі першого туру чемпіонату світу-2026 зіграла внічию проти Канади в Торонто.

Канада — Боснія і Герцеговина 1:1 Відео голів та огляд матчу

Автором єдиного м’яча "драконів" у цій грі став нападник румунського клубу Університатя Клуж Йово Лукич, який відзначився ударом головою на 21 хвилині.

Однак це був не єдиний епізод виграної боротьби на другому поверсі від 27-річного виконавця в цьому матчі.

Ще вісім разів він залишав суперників ні з чим у подібних ситуаціях, і при цьому жодного разу не поступився в цьому компоненті за гру.

Таким чином на рахунку Лукича дев’ять із дев’яти успішних єдиноборств у повітрі — а це вже рекордний показник, як для одного гравця за матч на чемпіонатах світу, починаючи з 1966 року, коли стартували спостереження за цим статистичним показником.

У наступному турі національна збірна Боснії і Герцеговини зустрінеться зі Швейцарією.