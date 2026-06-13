Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Залишити слід у історії турніру можна й таким чином.

Національна збірна Канади в матчі першого туру чемпіонату світу-2026 зіграла внічию проти Боснії і Герцеговини в Торонто.

Канада — Боснія і Герцеговина 1:1 Відео голів та огляд матчу

На 90+1 хвилині цієї гри на полі в складі "кленових листків" на заміну з’явився центральний півзахисник канадського клубу Торонто Джонатан Осоріо.

Цей день для гравця команди Джессі Марша був особливий ще й тому, що саме 12 червня він святкує день народження — досвідченому виконавцю виповнилось 34 роки.

А інший цікавий момент відшукали вже майстри статистики — Осоріо долучився до переліку іменинників, які з’являлись на полі в матчах мундіалів у свій день народження, і став 50 подібним гравцем, і першим представником своєї країни.

Також варто зазначити, що народився півзахисник Канади саме в Торонто, де й відбувалось протистояння.

У наступному турі національна збірна Канади зіграє проти Катару.