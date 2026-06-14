Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку групового етапу чемпіонату світу-2026, який відбудеться 15 червня, розпочавшись о 05:00.

У першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 у рамках квартету F зустрінуться збірні Швеції та Тунісу.

[*] — положення в рейтингу національних команд ФІФА

ПОНЕДІЛОК, 15 ЧЕРВНЯ, 05:00 ▪️ ЕСТАДІО BBVA, МЕКСИКА ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЯЕЛЬ ФАЛЬКОН (АРГЕНТИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Чемпіонат світу-2026. Представлення збірної Швеції

Збірна Швеції пробилась на мундіаль через плейоф кваліфікації завдяки вдалому виступі в Лізі націй, здолавши Україну та Польщу. Втім, у самому відбірковому циклі шведи провалились: дві нічиї та чотири поразки в шести іграх при різниці м'ячів -8. Процес підготовки на фінальної частини турніру не дав вболівальникам приводів для оптимізму. Команда Грема Поттера без шансів поступилась Норвегії (1:3) та зіграла внічию з Грецією.

З хороших новин для Швеції — Александер Ісак та Віктор Йокерес здорові, а другий ще й знаходиться у хорошій формі. Якщо шведам вдасться організовано діяти в обороні, то ці двоє цілком зможуть створити голи майже з нічого й гарантувати команді місце в плейоф. Зазначимо, що в групі F також грають Нідерланди та Японія, тому що для Швеції, що для Тунісу, цей матч є чи не найважливішим.

У відбірковому циклі до чемпіонату світу Туніс був бездоганним: 9 перемог та нічия, різниця голів 22:0. Втім, треба враховувати, що головними конкурентами тунісців були Намібія та Ліберія. Для "Орлів Карфагену" це вже сьомий чемпіонат світу, але вони досі жодного разу не виходили з групи. Враховуючи, новий формат, цього разу в них є прекрасна можливість переписати історію.

Головна сила Тунісу — дисципліна та організація. Це команда без яскравих суперзірок, але з чіткою структурою гри, яка рідко залишає суперникам вільний простір. На минулому чемпіонаті світу тунісці навіть обіграли Францію, ставши лише третьою африканською збірною, якій вдалося перемогти чинного чемпіона світу. Саме тому на Швецію чекає непростий матч.

Чемпіонат світу-2026. Представлення збірної Тунісу

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Швеція: Нордфельдт — Лінделеф, Гін, Лагербільке — Бернхардссон, Аярі, Карльстрьом, Гудмундссон — Еланга, Йокерес, Ісак.

Туніс: Чамах — Валері, Тальбі, Бронн, Абді — Хедіра, Шкірі — Гарбі, Ганнібал, Ашурі — Тчават.

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