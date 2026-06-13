Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Під керівництвом німецького фахівця австрійці вийшли на Євро-2024 та ЧС-2026.

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік продовжив контракт із національною командою до літа 2028 року.

67-річний німець працює зі збірною Австрії з 2022 року. До цього він виконував обов’язки головного тренера Манчестер Юнайтед, а також очолював РБ Лейпциг, Шальке та низку інших клубів.

Під керівництвом Рангніка австрійська збірна кваліфікувалася на Євро-2024, де дійшла до 1/8 фіналу. У Лізі націй команда залишилася в дивізіоні В, проте успішно пройшла відбір на чемпіонат світу-2026.

На майбутньому мундіалі Австрія виступатиме у групі J. Команда зіграє 17 червня проти Йорданії, 22 червня зустрінеться з Аргентиною, а 28 червня проведе матч проти Алжиру.