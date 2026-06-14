Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної Шотландії приніс своїй команді перемогу та отримав індивідуальну нагороду від ФІФА.

Півзахисника збірної Шотландії Джона Макгінна визнано найкращим гравцем поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026 проти Гаїті.

31-річний хавбек став головним героєм зустрічі, забивши єдиний гол у матчі. У першому таймі Макгінн вдало скористався своїм моментом і забезпечив шотландцям мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Завдяки успішному старту на турнірі збірна Шотландії очолила турнірну таблицю групи C. В іншому матчі квартету збірні Бразилії та Марокко не визначили сильнішого, зігравши внічию 1:1.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Гаїті — Шотландія.