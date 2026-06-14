Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник збірної Кюрасао переконаний, що його команда здатна здивувати одного з фаворитів турніру.

Головний тренер збірної Кюрасао Дік Адвокат поділився очікуваннями від матчу чемпіонату світу-2026 проти Німеччини. Досвідчений нідерландський фахівець визнав силу суперника, але запевнив, що його команда не має наміру обмежуватися роллю статиста.

"Порівняно з Німеччиною ми — маленька країна, але ми ускладнимо їм життя і гратимемо жорстко. Іноді трапляється, що скромні команди, у тому числі аматорські команди, обігрують набагато сильніших суперників. У Нідерландах таке відбувається регулярно. Німеччина буде домінувати, і ми повинні на це реагувати. Ми збираємося використовувати простір, який створить Німеччина, і отримати з цього зиск.

Нам нема чого втрачати. Від нас як від команди не багато чого чекають, тому ми думаємо, що зможемо здивувати всіх. Сама собою участь у турнірі — це здорово для гравців і країни, але ми також повинні показати, на що здатні", — заявив Адвокат.

Збірна Кюрасао вперше бере участь у фінальній частині чемпіонату світу.