Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Німецький хавбек поділився своїми думками перед стартовим матчем проти Кюрасао.

Півзахисник збірної Німеччини Йосуа Кімміх прокоментував майбутній старт своєї національної команди на ЧС-2026.

"Ми хочемо знову змусити Німеччину пишатися нами. Це наша головна ціль. Ми знаємо, що тут представляємо всю нашу країну. Відчуваєш, що виступати на великому турнірі за Німеччину — зовсім інша справа. Ми маємо величезну можливість подарувати Німеччині хвилювання та радість.

Як у капітана моя роль стала трохи особливішою. Я відчуваю багато позитивної енергії у команді. Якщо ми викладемося на повну, гратимемо з душею, рішучістю та пристрастю, то, можливо, зможемо передати цю енергію всій країні та дати такий самий імпульс, який створив чемпіонат світу 2006 року.

Я пережив той чемпіонат у дитинстві і бачив все на власні очі. Будуть і такі моменти, коли нам доведеться непросто на полі. Усвідомлення того, що країна підтримує нас, може дуже допомогти", — наводить слова Кімміха Bild.

Нагадаємо, на ЧС-2026 Німеччина стартує матчем проти Кюрасао – гра запланована на сьогодні, 14 червня, о 20:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.