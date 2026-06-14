Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

40-річний воротар зізнався, що досі відчуває особливі емоції від виступів на чемпіонаті світу,

Воротар збірної Німеччини Мануель Ноєр прокоментував розгромну перемогу над Кюрасао (7:1) у першому турі групи E чемпіонату світу-2026.

"Було справжнє задоволення грати, і гравці, які вийшли на заміну, теж додали енергії матчу. Видно єдність у команді. Це був не Бразилія в півфіналі, а Кюрасао в першому матчі… але хороший старт важливий. Ми його мали, і тому задоволені", — сказав Ноєр.

Голкіпер також згадав свій дебют на чемпіонатах світу:

"Я досі пам’ятаю свій перший матч на чемпіонаті світу у 2010 році проти Австралії. Я так само схвильований, ніби це мій перший мундіаль. Або ти любиш футбол, або ні… тому цей п’ятий чемпіонат світу є для мене чимось дуже особливим", — додав він.

Нагадаємо, після Євро-2024 Ноєр оголосив про завершення кар’єри в збірній Німеччини, однак перед ЧС-2026 повернувся до національної команди. У віці 40 років він став найстаршим гравцем в історії Бундестім на чемпіонатах світу.