Football.ua представляє прев'ю матчу групового етапу чемпіонату світу-2026, який пройде 18 червня та розпочнеться о 02:00.
Гана — Панама, Getty Images
17 червня 2026, 08:30
У групі L, де також виступають Англія та Хорватія, матч між Ганою та Панамою може мати вирішальне значення у боротьбі за третє місце або навіть за несподівану путівку до плейоф. Обидві збірні чудово розуміють ціну стартового результату, тому поєдинок у Торонто обіцяє стати одним із найбільш напружених і принципових у першому турі мундіалю.
ГАНА — ПАНАМА
ЧЕТВЕР, 18 ЧЕРВНЯ, 02:00 ▪️ BMO ФІЛД, ТОРОНТО ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕНН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Для Гани цей чемпіонат світу є нагодою нагадати всім про свою футбольну силу. "Чорні зірки" досі асоціюються з легендарним виступом на мундіалі-2010, коли були за крок від історичного півфіналу. Відтоді збірна пережила кілька непростих циклів, але тепер входить у нову еру, поєднуючи досвідчених ветеранів із талановитою молоддю. Команду напередодні турніру очолив Карлуш Кейруш — один із найдосвідченіших наставників міжнародного футболу, який працював уже з дев'ятьма національними збірними.
Втім, результати контрольних матчів викликають певне занепокоєння. Ганці не виграють уже сім поєдинків поспіль, а оборона регулярно припускається помилок проти сильних суперників. Поразки від Австрії, Німеччини та Мексики продемонстрували проблеми в організації гри без м’яча. Водночас атакувальний потенціал команди залишається дуже серйозним. Джордан Аю продовжує бути лідером і капітаном, Ернест Нуама додає швидкості на фланзі, а Антуан Семеньйо входить до числа найнебезпечніших атакувальних футболістів африканської збірної та світу в цілому. Але відсутність Томаса Парті не через футбольні причини — це удар не тільки по півзахисту Гани, а й по ментальній складовій.
Панама приїхала до Канади в значно кращому настрої. Команда Томаса Крістіансена пройшла відбірковий цикл без жодної поразки та вдруге у своїй історії пробилася на чемпіонат світу. Якщо у 2018 році панамців сприймали як одного з головних аутсайдерів турніру, то нині це значно більш зрілий та організований колектив із чіткою ігровою структурою.
Головною силою Панами залишається дисципліна. Під час фінального етапу кваліфікації команда пропустила лише два м'ячі у шести матчах, демонструючи надзвичайно компактну гру в обороні. Досвідчені Анібаль Годой та Мікаель Амір Мурільйо відповідають за баланс і лідерство, а Ісмаель Діас та Хосе Фахардо здатні реалізувати свої шанси попереду. Окремої уваги заслуговує Адалберто Карраскілья — один із найкращих півзахисників КОНКАКАФ останніх років, який може стати ключовою фігурою цього протистояння, якщо повністю відновиться після пошкодження.
Очікується дуже рівний матч, у якому вирішальними можуть стати дрібні деталі. Гана має більше індивідуальної майстерності та швидкості в атаці, тоді як Панама виглядає більш збалансованою та організованою командою. Для обох збірних поразка на старті може суттєво ускладнити боротьбу за вихід із групи, тому ризикувати надмірно суперники навряд чи будуть. Саме тому на вболівальників чекає напружене тактичне протистояння з великою кількістю боротьби в центрі поля.
👑 betking пропонує поставити на перемогу Гани з коефіцієнтом 2.20, а ймовірний успіх збірної Панами оцінюється в 3.40 На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 3.50.
WC2000 — фрібет 2000₴ всім новим та діючим гравцям для ставок на ЧС2026
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ГАНА : Аті-Зігі — Сеная, Аджетей, Опоку, Менса — Овусу, Їренкі, Нуама, Боак'є, Семеньйо — Аю
ПАНАМА : Москера — Рамос, Кордоба, Андраде — Мурільйо, Годой, Гарві, Девіс — Родрігес, Діас, Фахардо
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
-
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1
Довідка про betking
betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.
betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.
ТОВ «Слотс Ю.Ей»: Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ