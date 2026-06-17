ЧЕТВЕР, 18 ЧЕРВНЯ, 02:00 ▪️ BMO ФІЛД, ТОРОНТО ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕНН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Для Гани цей чемпіонат світу є нагодою нагадати всім про свою футбольну силу. "Чорні зірки" досі асоціюються з легендарним виступом на мундіалі-2010, коли були за крок від історичного півфіналу. Відтоді збірна пережила кілька непростих циклів, але тепер входить у нову еру, поєднуючи досвідчених ветеранів із талановитою молоддю. Команду напередодні турніру очолив Карлуш Кейруш — один із найдосвідченіших наставників міжнародного футболу, який працював уже з дев'ятьма національними збірними.

Втім, результати контрольних матчів викликають певне занепокоєння. Ганці не виграють уже сім поєдинків поспіль, а оборона регулярно припускається помилок проти сильних суперників. Поразки від Австрії, Німеччини та Мексики продемонстрували проблеми в організації гри без м’яча. Водночас атакувальний потенціал команди залишається дуже серйозним. Джордан Аю продовжує бути лідером і капітаном, Ернест Нуама додає швидкості на фланзі, а Антуан Семеньйо входить до числа найнебезпечніших атакувальних футболістів африканської збірної та світу в цілому. Але відсутність Томаса Парті не через футбольні причини — це удар не тільки по півзахисту Гани, а й по ментальній складовій.

Панама приїхала до Канади в значно кращому настрої. Команда Томаса Крістіансена пройшла відбірковий цикл без жодної поразки та вдруге у своїй історії пробилася на чемпіонат світу. Якщо у 2018 році панамців сприймали як одного з головних аутсайдерів турніру, то нині це значно більш зрілий та організований колектив із чіткою ігровою структурою.

Головною силою Панами залишається дисципліна. Під час фінального етапу кваліфікації команда пропустила лише два м'ячі у шести матчах, демонструючи надзвичайно компактну гру в обороні. Досвідчені Анібаль Годой та Мікаель Амір Мурільйо відповідають за баланс і лідерство, а Ісмаель Діас та Хосе Фахардо здатні реалізувати свої шанси попереду. Окремої уваги заслуговує Адалберто Карраскілья — один із найкращих півзахисників КОНКАКАФ останніх років, який може стати ключовою фігурою цього протистояння, якщо повністю відновиться після пошкодження.

Очікується дуже рівний матч, у якому вирішальними можуть стати дрібні деталі. Гана має більше індивідуальної майстерності та швидкості в атаці, тоді як Панама виглядає більш збалансованою та організованою командою. Для обох збірних поразка на старті може суттєво ускладнити боротьбу за вихід із групи, тому ризикувати надмірно суперники навряд чи будуть. Саме тому на вболівальників чекає напружене тактичне протистояння з великою кількістю боротьби в центрі поля.