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Перед стартом турніру саме Швейцарію вважали головним фаворитом групи B. Втім, команда Мурата Якіна не змогла підтвердити свій статус вже у грі проти Катару. Швейцарці домінували протягом майже всього матчу, завдали 26 ударів по воротах, створили значно більше моментів, однак реалізація підвела. У підсумку перемога вислизнула вже у компенсований час — нічия 1:1 стала справжнім розчаруванням.

Попри втрату очок, швейцарська збірна залишила непогано враження. Хороші комбінації, загострення з флангів, контроль над грою — все це було. Однак варто враховувати, що забити Катару Швейцарія змогла тільки з пенальті. І тому найбільше запитань викликає саме завершення атак: якщо Швейцарія знову не реалізує свої моменти, проблеми можуть повторитися.

Боснія і Герцеговина у першому турі також зіграла внічию — 1:1 проти Канади. Балканська команда продемонструвала дисципліну, компактну оборону та ставку на стандартні положення. Саме після розіграшу стандарту боснійці відкрили рахунок, а потім довгий час стримували тиск одних з господарів турніру. Лише наприкінці зустрічі канадці змогли врятуватися від поразки.

Скоріше за все, Швейцарія буде контролювати м'яч, тоді як Боснія і Герцеговина знов зробить акцент на оборону та швидкість у перехідних фазах. У третьому турі Швейцарії ще належить зіграти з Канадою, тому втрачати очки вдруге поспіль небажано. Боснійці ж розуміють, що навіть нічия залишить їм хороші шанси на вихід до плей-оф перед матчем із Катаром.