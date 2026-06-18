Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку групового етапу чемпіонату світу-2026, який відбудеться 18 червня та розпочнеться о 22:00.
Швейцарія - Боснія і Герцеговина, фото getty images | football.ua
18 червня 2026, 09:30
У групі B після першого туру склалася цікава ситуація: всі чотири збірні набрали по одному очку, тому матч між Швейцарією та Боснією і Герцеговиною може стати ключовим у боротьбі за перше місце.
ЧЕТВЕР, 18 ЧЕРВНЯ, 22:00 ▪️ SOFI СТЕДІУМ, ІНГЛВУД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЖОАУ ПІНЕЙРУ (ПОРТУГАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Перед стартом турніру саме Швейцарію вважали головним фаворитом групи B. Втім, команда Мурата Якіна не змогла підтвердити свій статус вже у грі проти Катару. Швейцарці домінували протягом майже всього матчу, завдали 26 ударів по воротах, створили значно більше моментів, однак реалізація підвела. У підсумку перемога вислизнула вже у компенсований час — нічия 1:1 стала справжнім розчаруванням.
Попри втрату очок, швейцарська збірна залишила непогано враження. Хороші комбінації, загострення з флангів, контроль над грою — все це було. Однак варто враховувати, що забити Катару Швейцарія змогла тільки з пенальті. І тому найбільше запитань викликає саме завершення атак: якщо Швейцарія знову не реалізує свої моменти, проблеми можуть повторитися.
Боснія і Герцеговина у першому турі також зіграла внічию — 1:1 проти Канади. Балканська команда продемонструвала дисципліну, компактну оборону та ставку на стандартні положення. Саме після розіграшу стандарту боснійці відкрили рахунок, а потім довгий час стримували тиск одних з господарів турніру. Лише наприкінці зустрічі канадці змогли врятуватися від поразки.
Скоріше за все, Швейцарія буде контролювати м'яч, тоді як Боснія і Герцеговина знов зробить акцент на оборону та швидкість у перехідних фазах. У третьому турі Швейцарії ще належить зіграти з Канадою, тому втрачати очки вдруге поспіль небажано. Боснійці ж розуміють, що навіть нічия залишить їм хороші шанси на вихід до плей-оф перед матчем із Катаром.
👑 betking пропонує поставити на перемогу Швейцарії з коефіцієнтом 1.6, а ймовірний успіх збірної Боснії і Герцеговини оцінюється в 5.75. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 4.25.
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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ШВЕЙЦАРІЯ: Кобель — Відмер, Аканджі, Ельведі — Ебішер, Фройлер, Джака, Родрігес — Ндоє, Варгас — Емболо.
БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА: Василь — Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац — Байрактаревич, Башич, Тахірович, Мемич — Лукич, Демирович.
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