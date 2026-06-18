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Після першого туру групи А саме цей поєдинок набув статусу матчу за виживання. І Чехія, і ПАР стартували з поразок, тому втрата очок у другому турі може практично перекреслити шанси на вихід до плей-оф. Чехи у своєму першому матчі проти Південної Кореї залишили неоднозначне враження.

Команда Мірослава Коубека добре використовувала свої сильні сторони: стандарти, верхову боротьбу та фізичну перевагу. Саме після одного з таких епізодів Ладіслав Крейчі відкрив рахунок. Проте після пропущеного м'яча корейці додали у швидкості, і збірна Чехії не змогла адаптуватися до більш інтенсивного футболу, поступившись 1:2.

ПАР, своєю чергою, програла одним з господарів турніру — Мексиці (0:2). Команда Уго Броса намагалася діяти компактно та шукала свої шанси на контратаках, однак емоції взяли гору. Африканська збірна завершувала зустріч удев'ятьох, що не лише вплинуло на результат, а й позначиться на кадровій ситуації перед матчем із Чехією.

З огляду на досвід лідерів, кращу організацію гри та необхідність реабілітуватися після невдачі у стартовому турі, саме Чехія виглядає фаворитом цього протистояння. Водночас ПАР уже не має права на помилку, тому варто очікувати відкритішого футболу, ніж у першому турі. Тим більше до початку турніру у чехів були позитивні результати, а африканці не знали смаку перемог.