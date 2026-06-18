Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку групового етапу чемпіонату світу-2026, який відбудеться 18 червня та розпочнеться о 19:00.
Чехія — ПАР, фото getty images | football.ua
18 червня 2026, 07:30
Чехія та ПАР опинилися під серйозним тиском результату. Кому вдасться реабілітуватись після невдачі?
ЧЕТВЕР, 18 ЧЕРВНЯ, 19:00 ▪️ МЕРСЕДЕС-БЕНЦ, АТЛАНТА ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОРІ ПЕНСО (США) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Після першого туру групи А саме цей поєдинок набув статусу матчу за виживання. І Чехія, і ПАР стартували з поразок, тому втрата очок у другому турі може практично перекреслити шанси на вихід до плей-оф. Чехи у своєму першому матчі проти Південної Кореї залишили неоднозначне враження.
Команда Мірослава Коубека добре використовувала свої сильні сторони: стандарти, верхову боротьбу та фізичну перевагу. Саме після одного з таких епізодів Ладіслав Крейчі відкрив рахунок. Проте після пропущеного м'яча корейці додали у швидкості, і збірна Чехії не змогла адаптуватися до більш інтенсивного футболу, поступившись 1:2.
ПАР, своєю чергою, програла одним з господарів турніру — Мексиці (0:2). Команда Уго Броса намагалася діяти компактно та шукала свої шанси на контратаках, однак емоції взяли гору. Африканська збірна завершувала зустріч удев'ятьох, що не лише вплинуло на результат, а й позначиться на кадровій ситуації перед матчем із Чехією.
З огляду на досвід лідерів, кращу організацію гри та необхідність реабілітуватися після невдачі у стартовому турі, саме Чехія виглядає фаворитом цього протистояння. Водночас ПАР уже не має права на помилку, тому варто очікувати відкритішого футболу, ніж у першому турі. Тим більше до початку турніру у чехів були позитивні результати, а африканці не знали смаку перемог.
👑 betking пропонує поставити на перемогу Чехії з коефіцієнтом 1.77, а ймовірний успіх збірної ПАР оцінюється в 4.5. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 4.0.
WC2000 — фрібет 2000₴ всім новим та діючим гравцям для ставок на ЧС2026
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЧЕХІЯ: Коварж — Халоупек, Гранач, Крейчі — Цоуфал, Соучек, Сойка, Зелени — Гложек, Шульц — Шик.
ПАР: Вільямс — Мудау, Окон, Сібісі, Мбоказі, Модіба — Мокоена, Мбата, Адамс — Фостер, Рейнерс.
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1
21+
РЕКЛАМА
Довідка про betking
betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.
betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.
ТОВ «Слотс Ю.Ей»: Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ