Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Екскапітан збірної Хорватії наголосив на рівності сил команд і відзначив баланс досвіду та молодості у своїй національній збірній.

Легенда хорватського футболу та спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна поділився очікуваннями від матчу збірної Хорватії проти Англії на чемпіонаті світу, наголосивши на рівності сил суперників.

"Я дуже добре знаю Тухеля як тренера. Я дуже його поважаю. Звичайно, він один з найкращих тренерів у світі. Він показав це в Челсі", — зазначив Срна.

Він підкреслив, що не бачить явного фаворита у майбутній зустрічі:

"Я не знаю, як він буде зі збірною на чемпіонаті світу, але він, звичайно, заслуговує на велику повагу, як і вся збірна Англії".

"Як хорватський народ, ми поважаємо Англію, але я думаю, що це буде дуже складний матч для обох сторін. Шанси 50 на 50, тому що Хорватія — дуже хороша та збалансована команда з великим досвідом та молодими гравцями".

Окремо він наголосив на відсутності надмірного тиску на свою національну команду:

"Несправедливо тиснути на Хорватію, бо ми маленька країна, і, звичайно, ми не можемо досягати приголомшливих результатів на кожному чемпіонаті світу чи чемпіонаті Європи. Ми повинні насолоджуватися переглядом ігор Хорватії та повинні вболівати за неї до кінця. Але Хорватія — дуже небезпечна збірна для всіх".

Матч групи L Англія — Хорватія відбудеться у середу о 23:00.