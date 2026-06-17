Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Ліонеля Скалоні почала захист титулу чемпіонів світу з упевненої перемоги.

Дійшла черга стартувати на чемпіонаті світу-2026 і до чинного володаря кубку світу національної збірної Аргентини. Команда на чолі з Ліонелем Скалоні потрапила до групи J, де в компанії Алжиру, Йорданії та Австрії вважається безперечним фаворитом у боротьбі за першу сходинку, однак, як і багато чого, на цьому чемпіонаті спочатку треба доводити навіть найбільш сильним командам світового футболу.

Уже в першій грі "альбіселесте" зустрічались у Канзас-Сіті з представниками африканського континенту, і від самого початку було зрозуміло, що в цій грі на перший план ризикують вийти характер та бійцівські якості. Або ж геній одного всім відомого майстра гри — і таке теж припускали експерти до стартового свистка.

При цьому починали команди дійсно по-бойовому: уже на п’ятій хвилині гри Ліонель Мессі розстріляв ближній кут чужих воріт ударом із правого флангу штрафного з передачі Лаутаро Мартінеса, але зробив це з офсайду, а вже в наступній атаці алжирців під дальню стійку на виконання на протилежному боці поля завдав удар Шаїбі, однак і Маза віддавав на нього свій потенційно гольовий пас у положення "поза грою".

І якщо на той момент здавалось, що це буде матч із високим рівнем конкуренції, то вже на 17 хвилині відкритих питань поменшало. Де Пауль перехопив м’яч у центрі поля та одразу зіграв на загострення для Мессі, а той розвернувся перед штрафним і пробив у правий верхній кут так, щоб воротар Зідан не мав шансів дотягнутись.

Велич персони капітана збірної Аргентини миттєво перетворила арену в США на малу подобу легендарної Бомбонери, і оскільки Мессі не зупинявся після цього, то свято на трибунах продовжувалось. Утім, був там один момент у першому таймі, коли Ліонель шипами пройшовся по литці супернику, і якби арбітри на VAR були б більш жорсткими, то вилучення б було навряд чи можливо уникнути.

Однак Мессі продовжив залишатись на полі, і фактично самотужки зробив цей ранок за європейським часом особливим. Уже в другому таймі Лео зіграв на добиванні відскоку від воротаря, який невдало парирував дальній постріл Мак Аллістера в центрі штрафного, а на 76 хвилині ми стали свідками взагалі історичної події. Аргентинський геній наздогнав самого Мірослава Клозе в рейтингу бомбардирів чемпіонатів світу, поклавши 16 результативний постріл із пів кола перед штрафним під ліву стійку у фірмовому стилі. А потім Скалоні вирішив дати зірці відпочити, на чому виставу можна було завершувати.

У наступному турі національна збірна Аргентини зіграє проти Австрії, тоді як Алжир зустрінеться з Йорданією.



Аргентина — Алжир 3:0

Голи: Мессі, 17, 60, 76

Аргентина: Е. Мартінес — Монтьєль (Моліна, 46), Ромеро (Отаменді, 80), Ліс. Мартінес, Медіна — Де Пауль, Мак Аллістер, Е. Фернандес, Альмада (Н. Гонсалес, 55) — Мессі (Пас, 80), Лаут. Мартінес (Х. Альварес, 55).

Зідан — Бельгалі, Манді, Бенсебаїні, Аїт-Нурі — Будауї (Ауар, 64), Маза (Бульбіна, 82), Бенталеб (Зеррукі, 82) — Хадж Мусса (Амура, 64), Гуїрі (Марез, 64), Шаїбі.