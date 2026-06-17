Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Нападник збірної ДР Конго зрівняв рахунок у матчі проти Португалії та подарував своїй країні історичний момент на чемпіонаті світу-2026.

Збірна ДР Конго вписала нову сторінку у свою футбольну історію під час матчу першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Португалії. Наприкінці першого тайму конголезці зуміли зрівняти рахунок завдяки точному удару Йоана Вісса.

На п’ятій компенсованій хвилині до першої половини зустрічі африканська команда розіграла кутовий, після чого Артур Масуаку виконав подачу на дальню стійку. Вісса залишився без опіки та головою відправив м’яч повз воротаря португальців Діогу Кошту.

Цей гол став особливим для ДР Конго, яка повернулася на чемпіонат світу через 52 роки після своєї попередньої участі на мундіалі.

Нагадаємо, збірна ДР Конго востаннє виступала на чемпіонаті світу ще у 1974 році під назвою Заїр, проте тоді голів не забивала.

ВІДЕО ГОЛА ЙОАНА ВІССА: