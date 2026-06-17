Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Невиразний матч для Кріштіану Роналду та компанії.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі вночі за європейським часом підняв шалену інформаційну хвилю в медійному просторі своїм хет-триком у ворота Алжиру в першому ж матчі чемпіонату світу-2026 для його національної збірної. Після цього, зрозуміло, уся увага була спрямована на Португалію та особисто її нападника Кріштіану Роналду, класичного опонента аргентинської "десятки" в очних та заочних інтернет-баталіях. Команда Роберто Мартінеса стартувала в групі K із протистояння проти дебютантів турнірів такого рівня в особі ДР Конго.

Вочевидь, ставка "європейських селесао" полягала в тому, щоб принаймні на старті гри на досвіді підтиснути суперників і забезпечити собі швидкий забитий м’яч. План спрацював уже на шостій хвилині, коли з другої спроби флангова подача з лівого краю атаки від Нету знайшла голову Невеша в центрі штрафного, а той вразив дальній кут. Після цього планувалось, що португальці не стануть скидати оберти.

Однак постійно тиснути на ворота колективу Себастьєна Дезабра в них так і не вийшло в підсумку, а після першої перерви на водопій гра взагалі почала схилятись більше на бік половини саме європейської збірної. Ось так без особливого просування ДР Конго до атаки та без бажання португальців якось на це відповідати власними контрвипадами й минав ігровий час, аж допоки на останніх хвилині компенсованого перед перервою навіс від Масуаку з розіграшу кутового на правому фланзі на дальню стійку не завершив головою Вісса.

І це вже взагалі інша історія на другий тайм. Африканці при цьому не стали вигадувати жодних цікавих історій — зачинились у захисті й просто чекали на момент, коли знову можна буде перехопити ініціативу. А Португалія, що природньо, пішла атакувати знову й шукала моменти, зокрема, і для Кріштіану Роналду. Але з влучністю супербомбардира в його двох потенційних нагодах із прострілів Консейсана з правого флангу на ближню стійку були серйозні проблеми, тож будемо рахувати, що нападник "хрестоносців" так і залишився в положенні "поза грою" в цьому матчі.

У підсумку, протистояння сильнішого так і не виявило. ДР Конго не відходило від власної обраної тактики до останнього, а португальці нічим не могли цьому зарадити. Атаки команди Роберто Мартінеса були максимально прогнозованими й не цікавими, тож навіть ротація яскравих прізвищ нічим не допомогла, окрім гарної появи після перерви того-таки Консейсана замість Бернарду Сілви, який провалив перший тайм. Європейці страждають і в сьомому ігровому дні.

У наступному турі національна збірна Португалії протистоятиме Узбекистану, тоді як ДР Конго зустрінеться з Колумбією.



Португалія — ДР Конго 1:1

Голи: Невеш, 6 — Вісса, 45+5

Португалія: Д. Кошта — Канселу, Араужу, Вейга, Мендеш (Семеду, 72) — Невеш, Вітінья (Рамуш, 83) — Б. Сілва (Консейсан, 46), Б. Фернандеш, Нету (Леау, 71) — Роналду.

Мпасі — Ван-Біссака (Калулу, 85), Мбема, Туанзебе, Капюаді, Масуаку — Мутуссамі, Мукау (Садікі, 57), Е. Каємбе — Бакамбу (Банза, 85), Вісса.Попередження: Б. Сілва, Семеду, Араужу — Мбемба