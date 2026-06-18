Команди Томаса Тухеля та Златко Далича потішили взірцем яскравого європейського футболу на теренах Північної Америки.
Англія — Хорватія, Getty Images
18 червня 2026, 01:04
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Англія — Хорватія 4:2
Голи: Кейн, 12 (пен.), 42, Беллінгем, 47, Рашфорд, 85 — Батурина, 36, Муса, 45+5
Англія: Пікфорд — Джеймс, Конса, Стоунз (Геї, 87), О’Райлі — Андерсон, Райс (Роджерс, 72) — Мадуеке (Сака, 72), Беллінгем (Спенс, 80), Гордон (Рашфорд, 72) — Кейн.
Хорватія:
Лівакович — Шутало, Вушкович (Марко Пашалич, 66), Гвардіол — Станішич, Модрич (Ковачич, 58), Сучич, Перішич — Маріо Пашалич (Влашич, 79), Батурина (Крамарич, 79) — Муса (Матанович, 66).