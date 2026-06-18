Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Карлуша Кейруша тепер може розраховувати на гарні шанси потрапити до плейоф, незважаючи на матчі проти фаворитів попереду.

У групі L на чемпіонаті світу-2026 ситуація виглядає максимально прозорою. Є такі дві потужні національні команди з Європи, як Англія та Хорватія, тоді як представникам Африки в особі Гани та Північної Америки в особі Панами багато хто відводив роль претендентів на третю сходинку. Однак у першому турі дуель фаворитів завершилась на користь "трьох левів" (4:2), що означалось лише те, що вага перемоги в наступній грі поміж андердогами квартету збільшувалась у рази.

І тут усе просто — хто програв, то практично гарантовано вилітав із турніру. Так, уже за підсумками першого туру. Тож припускатись помилок було категорично заборонено командам Карлуша Кейруша та Томаса Крістіансена. А якщо перекласти це мовою футбольних уболівальників, то не чекайте яскравої гри, шановні. Так, на жаль, це був абсолютно найгірший та найнудніший перший тайм на цьому турнірі в першому турі. Жодної гостроти, і якби не поодинокі нетривіальні рішення воротаря "чорних зірок" Зігі під час перехоплення передач суперників, то під цю гру можна було хіба що засинати.

На другий тайм, до речі, основний голкіпер Гани вже не з’явився на полі, бо під час одного зі своїх численних стрибків отримав пошкодження. Однак його наступника Асаре все одно потурбували лише наприкінці компенсованого часу, коли Панама зіштовхнулась із ситуацію, що треба рятуватись від поразки. Дуже довго виношували цей вирішальний м’яч команди, і було зрозуміло, що він буде лише один у цій грі.

Розв’язка настала на останніх хвилинах. Усі розуміли, що нічия залишить ці дві збірні поза плейоф із великою ймовірністю, тож хтось таки мав ризикувати. Гана на досвіді взялась виконувати цю роль, і в швидкій атаці через лівий фланг на 90+5 хвилині Семеньйо запустив свіжого Асанте в прорив, а той у штрафному прострілом на дальній стійці знайшов Їренкі перед порожніми воротами. Панамці кинулись рятувати становище, але встигли лише поштовхатись у чужих володіннях.

У наступному турі національна збірна Гани зіграє проти Англії, а Панама зустрінеться з Хорватією.



Гана — Панама 1:0

Гол: Їренкі, 90+5

Гана: Аті-Зігі (Асаре, 46) — Сеная, Аджетей, Опоку, Менса — Семеньйо, Овусу (Сібо, 78), Їренкі, Нуама (Фатаву, 58) — Сулемана (Томас-Асанте, 58) — Аю (Аду, 87).

О. Москера — Блекмен (Годой, 90), Рамос, Кордоба, Андраде — Мурільйо, Гарві, К. Мартінес (Фахардо, 63), Х. Л. Родрігес (Діас, 74) — Барсенас, Вотерман (Лондоньйо, 63).Попередження: Їренкі — Блекмен, Гарві