Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Після болючої поразки від Франції тренер та гравці Левів Теранги запевняють, що скандали з бонусами та контрактами вирішені, і команда готова боротися на турнірі.

Головний тренер збірної Сенегалу Пап Тьяв підтвердив, що тривалий конфлікт із національною федерацією футболу щодо адміністративних питань, його власного контракту та невиплачених гравцям бонусів нарешті вичерпано. Тепер "чинні чемпіони Африки" повністю зосереджені на надважливому матчі Групи I проти збірної Норвегії, який відбудеться в понеділок.

Підготовка Сенегалу до Чемпіонату світу була затьмарена серйозними позафутбольними проблемами, які загрожували підірвати моральний дух Левів Теранги. До того ж, тиск на команду посилився після стартової поразки від збірної Франції з рахунком 3:1 на стадіоні МетЛайф.

Незважаючи на тріумф Сенегалу на Кубку африканських націй у Марокко в січні, Тьяв працював без оплати з лютого через затримку в оформленні нового контракту. У таборі збірної виникла напруга через невиплачені бонуси та неналежні умови проживання.

Федерація футболу Сенегалу лише протягом останніх кількох днів втрутилася, щоб залагодити логістичні недоліки. Проте напередодні гри з Норвегією Тьяв запевнив, що всі розбіжності залишилися в минулому.

"Так, були деякі проблеми, але чи то гравці, тренерський штаб, чи федерація, зараз усі зосереджені на завтрашньому матчі — це найважливіше. Питання нарешті вирішено. Це зайняло більше часу, ніж мало б, але єдине, що я хочу чітко заявити: справа ніколи не була в грошах, це було питання принципу та поваги", — заявив тренер журналістам у неділю.

Наставник також підкреслив, що для сенегальців патріотизм завжди стоїть на першому місці:

"Щоразу, коли я одягаю спортивний костюм своєї країни, договірні питання зникають з моєї голови. Завтра у нас важливий матч, і саме на ньому я зосереджений", — додав він.

Запасний воротар збірної Сенегалу Морі Діав підтримав слова тренера, наголосивши на згуртованості колективу. Він відмовився вдаватися в деталі конфлікту, зазначивши, що команда вміє розділяти адміністративні негаразди та професійні обов'язки на полі.

"Для нас провідним принципом є єдність. Те, що Сенегал зараз привертає увагу ЗМІ, нічого не змінює. Внутрішні питання були вирішені всередині групи, і людям поза командою не потрібно знати про наші внутрішні обговорення. Жодна суперечка чи позаполеві проблеми не відвернуть нас від нашої спільної мети".

Поразка від Норвегії математично не виключить Сенегал із ЧС-2026 остаточно. Проте вона поставить команду в критичне становище: шанси на вихід до плейоф збережуться лише за умови потрапляння до числа найкращих команд, що посіли треті місця (і для цього обов'язково потрібно буде перемагати Ірак у Торонто в останньому турі).

Історично Сенегал є однією з найуспішніших африканських збірних на Мундіалях. Команда виходила до стадії плей-офф у двох із трьох своїх попередніх кампаній:

2002 рік: Дійшли до чвертьфіналу.

2018 рік: Вибули на груповому етапі (через правило фейр-плей).

2022 рік: Дійшли до 1/8 фіналу в Катарі