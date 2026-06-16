Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Франція та Сенегал.
Майкл Олісе, Кіліан Мбаппе та Усман Дембеле, Getty Images
16 червня 2026, 21:11
Національні збірні Франції та Сенегалу зіграють у першому турі чемпіонату світу-2026 у Нью-Йорк/Нью-Джерсі.
Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Упамекано, Т. Ернандес — Чуамені, Рабьо — Олісе, Дембеле, Дуе — Мбаппе.
Запасні: Самба, Ріссер, Гюсто, Дінь, Конате, Л. Ернандес, Лакруа, Коне, Канте, Заїр-Емері, Шеркі, Акліуш, Тюрам, Баркола, Матета.
Запасні: Діуф, Діав, М. Сарр, Сек, Якобс, Менді, Сісс, П. М. Сарр, Б. Ндіає, Діао, Дьєнг, Ш. Ндіає, І. Ндіає, Мбає.
Сенегал: Менді — Діатта, Кулібалі, Ніакате, Діуф — Камара, І. Гує, П. Гує — І. Сарр, Джексон, Мане.
Гра Франція — Сенегал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.