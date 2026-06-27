Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер Аргентини анонсував ротацію складу перед плейоф.

Здобувши дострокову путівку до 1/16 фіналу, тренерський штаб збірної Аргентини дасть відпочити своєму головному бомбардиру. Очікується, що з перших хвилин на поле замість Мессі вийде молодий талант Ніко Пас.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі розпочне останній матч групового етапу проти національної команди Йорданії з лави запасних. Про це під час п'ятничної пресконференції на стадіоні AT&T повідомив головний тренер команди Ліонель Скалоні.

"Лео буде запасним гравцем завтра, гратиме пізніше. Ми оголосимо склад команди завтра", — зазначив наставник аргентинців.

Збірна Аргентини вже гарантувала собі вихід до 1/16 фіналу як безапеляційний переможець групи J, здобувши перемоги над Алжиром та Австрією. Вже відомо, що чемпіони світу 2022 року свій наступний матч зіграють у Маямі наступної п'ятниці. Їхнім суперником стане збірна Кабо-Верде, яка фінішувала другою в групі Н.

Попри це, Ліонель Скалоні запевнив, що вибір гравців на матч з Йорданією не зумовлений турнірною сіткою:

"Рішення про те, хто вийде в стартовому складі завтра, не пов’язане з суперником, з яким ми зіткнемося в наступному раунді".

Наразі зірка Інтер Маямі залишається єдиним гравцем збірної Аргентини, який забивав на цьому турнірі, та впевнено лідирує в перегонах за Золотую бутсою. На його рахунку вже п'ять голів у двох стартових поєдинках: він відзначився хет-триком у ворота Алжиру, після чого оформив дубль у матчі з Австрією (2:0).

Завдяки такій результативності аргентинець побив рекорд за найбільшою кількістю голів в історії чемпіонатів світу (18). Однак напередодні турніру Мессі турбувала незначна травма лівого підколінного сухожилля, що уповільнювала його рухи, тому відпочинок перед стадією плейоф виглядає логічним кроком тренерського штабу.

У суботньому матчі очікується поява кількох нових облич. Єдиним гравцем основи, який збереже своє місце на полі, найімовірніше, стане воротар Еміліано Мартінес. Місце ж Ліонеля Мессі у старті має зайняти Ніко Пас. Раніше він уже дебютував на чемпіонаті світу, замінивши капітана наприкінці матчу-відкриття проти Алжиру (3:0).

Ліонель Скалоні наголосив, що попри ротацію, команда не збирається розслаблятися:

"Сподіваємося, що команда гратиме так само. Саме це ми й спробуємо зробити. Йорданія — хороший суперник, і ми нічого не сприймаємо як належне. Ми спробуємо виправити деякі аспекти останнього матчу, але з тією ж метою — контролювати мʼяч і домінувати над суперником", — резюмував керманич.

Відразу після гри з Йорданією аргентинська делегація вирушить до Маямі, де розпочне безпосередню підготовку до матчу 1/16 фіналу.