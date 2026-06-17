Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 17 червня 2026 року.

Національні збірні Аргентини та Алжиру зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Канзас-Сіті.

Команди Ліонеля Скалоні та Владіміра Петковича обмінялись незарахованими голами на старті гри, після чого слово взяв Ліонель Мессі й не зупинявся до тих пір, поки не оформив фантастичний хет-трик, який наблизив його до статусу абсолютно найкращого бомбардира за всю історію мундіалів.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Аргентина — Алжир:

Аргентина — Алжир 3:0

Голи: Мессі, 17, 60, 76

Аргентина: Е. Мартінес — Монтьєль (Моліна, 46), Ромеро (Отаменді, 80), Ліс. Мартінес, Медіна — Де Пауль, Мак Аллістер, Е. Фернандес, Альмада (Н. Гонсалес, 55) — Мессі (Пас, 80), Лаут. Мартінес (Х. Альварес, 55).

Алжир: Зідан — Бельгалі, Манді, Бенсебаїні, Аїт-Нурі — Будауї (Ауар, 64), Маза (Бульбіна, 82), Бенталеб (Зеррукі, 82) — Хадж Мусса (Амура, 64), Гуїрі (Марез, 64), Шаїбі.