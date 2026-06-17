Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер збірної Аргентини подякував партнерам після перемоги над Алжиром і наголосив на високому рівні конкуренції на турнірі.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився емоціями після впевненої перемоги над Алжиром (3:0) у першому турі групового етапу чемпіонату світу 2026 року.

38-річний форвард, який нещодавно відновився після травми, став головним героєм зустрічі, оформивши хет-трик та допомігши своїй команді успішно розпочати захист чемпіонського титулу.

"Я люблю грати у футбол, це моя пристрасть із дитинства. Коли я перебуваю у хорошій формі, то викладаюся на повну.

Перші матчі чемпіонату світу завжди складні, і очевидно, що ніхто нічого не віддає просто так. Це дуже конкурентний турнір із добре підготовленими командами", — сказав капітан аргентинської збірної.

Окремо Мессі подякував усім, хто підтримував його під час відновлення після ушкодження.

"Це були непрості дні, тому я був таким емоційним. Я вдячний своїм партнерам по команді, тренерському штабу та всій делегації збірної", — підсумував восьмиразовий володар Золотого м'яча.

Попереду на Аргентину чекають матчі групового етапу проти Австрії та Йорданії.