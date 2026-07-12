Англія зустрінеться з Аргентиною, а Франція побореться з Іспанією за вихід до фіналу мундіалю.
Аргентина, getty images
12 липня 2026, 07:00
Після завершення всіх чвертьфінальних матчів стали відомі обидві пари 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026.
Останніми путівки до півфіналу здобули збірні Англії та Аргентини. Англійці в додатковий час здолали Норвегію з рахунком 2:1. Перемогу команді принесли голи Джуда Беллінгема та вирішальний м'яч на початку першого екстратайму.
Аргентина своєю чергою лише в додатковий час дотиснула Швейцарію — 3:1. Після голів Алексіса Макаллістера, Хуліана Альвареса та Лаутаро Мартінеса чинні чемпіони світу продовжили боротьбу за захист титулу.
Таким чином у півфіналах турніру зустрінуться:
14 липня, 22:00 — Франція — Іспанія
15 липня, 22:00 — Англія — Аргентина
Матч за третє місце відбудеться 19 липня о 00:00, а фінал чемпіонату світу запланований на 19 липня о 22:00.