Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Аргентина та Швейцарія.

Національні збірні Аргентини та Швейцарії зіграють у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 у Канзас-Сіті.

Ліонель Скалоні, після перемоги над Єгиптом (3:2), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Мурат Якин, на тлі перемоги над Колумбією в серії пенальті, залучив до стартового складу Соу під нападником.

Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Ліс. Мартінес, Тальяфіко — Де Пауль, Мак Аллістер, Паредес, Е. Фернандес — Мессі, Х. Альварес.

Запасні: Муссо, Рульї, Сенесі, Монтьєль, Отаменді, Медіна, Барко, Ло Чельсо, Паласіос, Н. Гонсалес, Альмада, Сімеоне, Пас, Лопес, Лаут. Мартінес.



Швейцарія: Кобель — Закарія, Ельведі, Аканджі, Родрігес — Фройлер, Джака — Рідер, Соу, Ндоє — Емболо.