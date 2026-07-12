Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Аргентина та Швейцарія.
Джибріль Соу, Getty Images
12 липня 2026, 03:35
Національні збірні Аргентини та Швейцарії зіграють у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 у Канзас-Сіті.
Ліонель Скалоні, після перемоги над Єгиптом (3:2), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Мурат Якин, на тлі перемоги над Колумбією в серії пенальті, залучив до стартового складу Соу під нападником.
Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Ліс. Мартінес, Тальяфіко — Де Пауль, Мак Аллістер, Паредес, Е. Фернандес — Мессі, Х. Альварес.
Запасні: Муссо, Рульї, Сенесі, Монтьєль, Отаменді, Медіна, Барко, Ло Чельсо, Паласіос, Н. Гонсалес, Альмада, Сімеоне, Пас, Лопес, Лаут. Мартінес.
Запасні: Мвого, Келлер, Мугайм, Відмер, Джемерт, Аменда, Жакез, Яшарі, Ебішер, Фасснахт, Р. Варгас, Окафор, Амдуні, Іттен.
Швейцарія: Кобель — Закарія, Ельведі, Аканджі, Родрігес — Фройлер, Джака — Рідер, Соу, Ндоє — Емболо.
Гра Аргентина — Швейцарія почнеться о 04:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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