Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Аргентини став одноосібним рекордсменом за кількістю матчів у плей-оф мундіалів.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі продовжив оновлювати історичні досягнення на чемпіонатах світу.

Чвертьфінальний поєдинок ЧС-2026 проти Швейцарії (3:1) став для 39-річного форварда 32-м матчем у фінальних турнірах світової першості. За цим показником аргентинець вже є абсолютним рекордсменом, адже виступає на своєму шостому мундіалі.

Водночас зустріч зі Швейцарією стала для Мессі 15-ю у стадії плей-оф чемпіонатів світу. Таким чином капітан аргентинської збірної встановив новий рекорд турніру, перевершивши досягнення легендарного німецького форварда Мирослава Клозе, який провів 14 матчів у поєдинках на виліт.

Нагадаємо, визначилися обидві півфінальні пари чемпіонату світу-2026.