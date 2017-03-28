Аргентина

Для улучшения производительности в выездном матче против Боливии игрокам сборной Аргентины выдадут виагру.

Аргентинцы сыграют против Боливии в городе Ла-Пас, который является самой высокогорной столицей государства в мире и расположен на высоте 3640 м над уровнем моря.

У аргентинцев далеко не лучшие воспоминания о Ла-Пасе, где в 2013 году Лионеля Месси стошнило прямо на поле, а Хавьеру Маскерано и Анхелю Ди Марии понадобились кислородные маски.

Чтобы избежать головокружения и других симптомов, которые могут быть вызваны разреженным воздухом, на этот раз игрокам сборной Аргентины будет предложено принять Силденафил, который не запрещен Всемирным агентством по борьбе с допингом.