Бразильский нападающий Луис Фабино вскоре может вернуться из Китая на родину.
Луис Фабиано, фото Divulgação SPFC
07 февраля 2017, 10:35
Фабиано в прошлом году выступал за Тяньцзинь Сунцзян. Он стал лучшим снайпером команды, забив 22 гола в 28 встречах.
Недавно клуб купил у Вильярреала Алешандре Пато, который занял одно из мест для легионеров. Поэтому Тяньцзинь решил отпустить Фабино.
Globo сообщает, что Луис вскоре должен присоединиться к Васку да Гаме. Васку должен успеть заявить Луиса до 9 февраля.
36-летний Фабиано известен по выступлениям за Сан-Паулу, Порту и Севилью. Он играл на чемпионате мира в ЮАР.