Бразилия

Бразильский нападающий Луис Фабино вскоре может вернуться из Китая на родину.

Фабиано в прошлом году выступал за Тяньцзинь Сунцзян. Он стал лучшим снайпером команды, забив 22 гола в 28 встречах.

Недавно клуб купил у Вильярреала Алешандре Пато, который занял одно из мест для легионеров. Поэтому Тяньцзинь решил отпустить Фабино.

Globo сообщает, что Луис вскоре должен присоединиться к Васку да Гаме. Васку должен успеть заявить Луиса до 9 февраля.

36-летний Фабиано известен по выступлениям за Сан-Паулу, Порту и Севилью. Он играл на чемпионате мира в ЮАР.