Именно гол вингера малайского Пенанга Мохда Фаиза Субри стал самым красивым по версии ФИФА в прошлом году.
FIFA
09 января 2017, 20:39
Премию вручил легендарный бразильский футболист Роналдо.
Мохд Фаиз Субри забил со штрафного в ворота Паханга в феврале прошлого года в чемпионате Малайзии.
Также претендовали в финале на приз Марлоне из Коринтианса и Даниушка Родригес из женской сборной Венесуэлы.
Из борьбы ранее выпали Лионель Месси (Барселона), Неймар (Барселона), Сауль Ньигес (Атлетико), Марио Гаспар (сборная Испании), Хал Робсон-Кану (сборная Уэльса), Хломпфо Кекана (сборная ЮАР) и Симон Скрабб (Гефле).
ФИФА учредила Премию Пушкаша 20 октября 2009 года. В прошлом году ее обладаталем стал Венделл Лира из клуба Гоянезия.