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Именно гол вингера малайского Пенанга Мохда Фаиза Субри стал самым красивым по версии ФИФА в прошлом году.

Премию вручил легендарный бразильский футболист Роналдо.

Мохд Фаиз Субри забил со штрафного в ворота Паханга в феврале прошлого года в чемпионате Малайзии.

Также претендовали в финале на приз Марлоне из Коринтианса и Даниушка Родригес из женской сборной Венесуэлы.

Из борьбы ранее выпали Лионель Месси (Барселона), Неймар (Барселона), Сауль Ньигес (Атлетико), Марио Гаспар (сборная Испании), Хал Робсон-Кану (сборная Уэльса), Хломпфо Кекана (сборная ЮАР) и Симон Скрабб (Гефле).

ФИФА учредила Премию Пушкаша 20 октября 2009 года. В прошлом году ее обладаталем стал Венделл Лира из клуба Гоянезия.