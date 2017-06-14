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Представляем вашему вниманию видеообзор поединка между Францией и Англией.

Играя почти тайм в меньшинстве, французы сумели взять верх в товарищеском поединке над Англией.

Видео голов и обзор матча вы можете посмотреть в плеере ниже.

Франция — Англия 3:2

Голы: Умтити, 22, Сидибе, 43, Дембеле, 78 — Кейн, 9, 48 (с пенальти)

Франция: Льорис — Сидибе (Жалле, 89), Варан, Умтити, Менди (Динь, 21) — Дембеле, Канте, Погба, Лемар — Жиру (Косельни, 52), Мбаппе

Англия: Хитон (Батленд, 46) — Триппьер (Лаллана, 76), Джонс (Крессвелл, 82), Кэхилл, Бертранд (Уокер, 46) — Стоунз, Дайер - Окслейд-Чемберлен, Алли, Стерлинг — Кейн

Препупреждения: Стоунз, Алли

Удаление: Варан, 47 (фол последней надежды)