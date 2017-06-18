Точные выстрелы Лоренцо Пеллегрини и Андреа Петаньи принесли подопечным Ди Бьяджо уверенную победу над датчанами (2:0).
Итальянцы празднуют взятие ворот, uefa.com
18 июня 2017, 23:38
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Дания U-21 — Италия U-21 0:2
Голы: Пеллегрини, 54, Петанья, 86
Дания U-21: Хойберг — Хольст, Макссе, Бангаард, Блабьерг — Норгаард, Хьюлсагер, Кристенсен, Бьерстинг (Дуэлунд, 79) — Ингвартсен (Зохоре, 73), Л. Андерсен (Хансен, 80)
Италия U-21: Доннарумма — Барекка, Ругани, Кальдара, Конти — Пеллегрини, Бенасси (Грасси, 73), Гальярдини — Берарди (Кьеза, 67), Петанья (Черри, 88), Бернардески
Предупреждения: Норгаард, Хольст