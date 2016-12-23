Англия

Накануне игры против Борнмута, наставник Челси Антонио Конте поделился мнением о защитнике Нэйтане Аке, который принадлежит Синим, но играет в команде Эдди Хау.

Вишни арендовали 21-летнего голландца в июле нынешнего года. Аке сыграл 10 матчей (8 — АПЛ, 2 — Кубок Лиги), забив трижды.

"Аке прекрасно выступает за Борнмут на позиции центрального защитника. Он забил три мяча в последних шести играх, но против Челси он играть не сможет по условиям аренды", — сказал Антонио Конте.

"Главное, что сейчас Аке играет хорошо, прилично прибавляет и набирается опыта в Борнмуте. А затем я обсужу его будущее с руководством Челси", — резюмировал тренер Синих.

В прошлом сезоне Аке играл на правах аренды за Уотфорд.

Челси примет Борнмут в понедельник, 26-го декабря.